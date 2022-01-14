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Бывший чемпион UFC Нурмагомедов заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на COVID-19.

Нурмагомедов сейчас находится в Сингапуре, где его подопечный Сайгит Изагахмаев должен провести поединок в рамках турнира под эгидой One Championship, передает Asian MMA.

Нурмагомедов помещен на карантин в гостиничном номере, заболевание проходит у него бессимптомно. Ожидается, что бой его подопечного все-таки состоится, однако также существует вероятность его отмены.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года в качестве непобежденного бойца. В 29 поединках по правилам смешанных единоборств он одержал 29 побед.

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Спорт #Единоборства #Новости COVID19
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Обсуждение (1)
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