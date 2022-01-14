Ношение масок повысило мужскую привлекательность

Ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, выяснили британские исследователи.

Ученые решили выяснить, как влияют разные типы масок на степень привлекательности 40 мужских лиц. Оказалось, что голубые медицинские маски повышают привлекательность лица больше, чем другие типы масок, пишет журнал Cognitive Research: Principles and Implications.

В рамках исследования участницы по изображениям оценивали привлекательность мужских лиц по шкале от одного до 10. В одних случаях лица были без масок, а в других были закрыты тканевыми или голубыми медицинскими масками.

При этом до пандемии аналогичные исследования показывали, что медицинские маски снижают привлекательность человека. Сейчас отношение изменилось — человек с закрытым лицом вызывает больше доверие, в отношении него нет опасений, что он болен.