Видеокарты Nvidia получили «магическую» технологию

Компания Nvidia представила «магическую» технологию улучшения изображения под названием DLDSR, основанную на машинном обучении.

Технологи Deep Learning Dynamic Super Resolution представляет собой интеллектуальное снижение разрешения. Изображение изначально формируется в большем разрешении, чем у монитора, а затем уменьшается с использованием машинного обучения.

Благодаря интеллектуальной обработке на выходе получается повышенная относительно оригинальной картинки четкость при минимальных требованиях к производительности. Более того, картинка с использованием DLDSR выглядит лучше, чем аналог с более высоким разрешением.

Технология DLDSR стала доступна 14 января, после выхода нового графического драйвера Nvidia. Однако использовать ее смогут только обладатели современных видеокарт RTX с тензорными ядрами.