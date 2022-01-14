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Видеокарты Nvidia получили «магическую» технологию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nvidia.com

Компания Nvidia представила «магическую» технологию улучшения изображения под названием DLDSR, основанную на машинном обучении.

Технологи Deep Learning Dynamic Super Resolution представляет собой интеллектуальное снижение разрешения. Изображение изначально формируется в большем разрешении, чем у монитора, а затем уменьшается с использованием машинного обучения.

Благодаря интеллектуальной обработке на выходе получается повышенная относительно оригинальной картинки четкость при минимальных требованиях к производительности. Более того, картинка с использованием DLDSR выглядит лучше, чем аналог с более высоким разрешением.

Технология DLDSR стала доступна 14 января, после выхода нового графического драйвера Nvidia. Однако использовать ее смогут только обладатели современных видеокарт RTX с тензорными ядрами.

Тема: Человек и компьютер
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