ЦБ рассказал о сервисе «второй руки» при банковских операциях

Сервис «второй руки», когда человек ради защиты от мошенников назначает помощника для одобрения своих банковских онлайн-операций, может быть использован не только людьми с инвалидностью и пожилыми, но и гражданами других категорий, сообщает пресс-служба Банка России.

В августе этого года ЦБ рекомендовал банкам для защиты некоторых категорий граждан (с инвалидностью и пожилые люди) от мошеннических действий внедрять так называемый сервис «второй руки».

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Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. А при получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

Как рассказали «Известиям» в ЦБ, ранее регулятор рекомендовал банкам предлагать сервис «второй руки» для защиты клиентов с инвалидностью и пожилых людей. «Вместе с тем мы считаем, что подобный сервис мог бы быть полезен и другим пользователям», — отметили в Банке России.