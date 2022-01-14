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НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Североатлантический альянс в ближайшие месяцы может начать наращивать силы у российских границ под предлогом якобы угрозы вторжения России на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, территории присоединившихся к НАТО стран активно осваиваются альянсом в военном плане. «Если наше предложение нацелено сокращать военное противостояние, деэскалировать общую ситуацию в Европе, то на Западе происходит ровно обратное», — сказал Лавров.

«Натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию на территориях, которые прямо прилегают к Украине, масштаб, количество учений на Черном море возросли многократно за последнее время», — отметил глава МИД России.

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Оборона #Военная политика #Армия
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