Поиск месторождений алмазов начнется в Эвенкии

Компания «Алроса» начнет поиски месторождений алмазов в
Эвенкии, потенциал участка в 150 миллионов карат алмазов, сообщает правительство
Красноярского края.
«Обширный участок
недр, на который нашей компании выдана лицензия, обладает ресурсным потенциалом
в 150 миллионов карат алмазов. Он расположен в Эвенкии, и в этом году наши
геологи планируют начать здесь полевые исследования и аэрогеофизическую съемку»,
— сказал гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.
Специалисты планируют применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки с элементами искусственного интеллекта обработки данных. Все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет Красноярского края.
«Алроса» добывает 95% всех алмазов России,
доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%.