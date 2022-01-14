Поиск месторождений алмазов начнется в Эвенкии

Компания «Алроса» начнет поиски месторождений алмазов в Эвенкии, потенциал участка в 150 миллионов карат алмазов, сообщает правительство Красноярского края.

«Обширный участок недр, на который нашей компании выдана лицензия, обладает ресурсным потенциалом в 150 миллионов карат алмазов. Он расположен в Эвенкии, и в этом году наши геологи планируют начать здесь полевые исследования и аэрогеофизическую съемку», — сказал гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.



Специалисты планируют применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки с элементами искусственного интеллекта обработки данных. Все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет Красноярского края.

«Алроса» добывает 95% всех алмазов России, доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%.







