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Поиск месторождений алмазов начнется в Эвенкии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: НеизвестенUnknown author / U.S. Geological Survey

Компания «Алроса» начнет поиски месторождений алмазов в Эвенкии, потенциал участка в 150 миллионов карат алмазов, сообщает правительство Красноярского края.

 «Обширный участок недр, на который нашей компании выдана лицензия, обладает ресурсным потенциалом в 150 миллионов карат алмазов. Он расположен в Эвенкии, и в этом году наши геологи планируют начать здесь полевые исследования и аэрогеофизическую съемку», — сказал гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

Специалисты планируют применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки с элементами искусственного интеллекта обработки данных. Все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет Красноярского края.

«Алроса» добывает 95% всех алмазов России, доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%. 

  


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Красноярск #Недра и ТЭК
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