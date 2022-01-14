Вдова Андрея Мягкова умерла спустя год после смерти супруга

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Вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская умерла 14 января на 79-м году жизни, сообщается на сайте МХТ имени Чехова.
«Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе…», — говорится в некрологе.
Ее супруг, актер Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти народного артиста стала острая сердечная недостаточность.
Анастасия Вознесенская прославилась в кино после роли радистки Ани Радионовой в фильме «Майор Вихрь», но большую часть жизни служила в театре.