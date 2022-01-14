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Вдова Андрея Мягкова умерла спустя год после смерти супруга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МХТ имени Чехова

Вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская умерла 14 января на 79-м году жизни, сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

«Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе…», — говорится в некрологе.

Ее супруг, актер Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти народного артиста стала острая сердечная недостаточность.

Анастасия Вознесенская прославилась в кино после роли радистки Ани Радионовой в фильме «Майор Вихрь», но большую часть жизни служила в театре.

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