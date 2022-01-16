Умным роботам‑пулеметам доверят охрану военных объектов

Роботы-пулеметы с элементами искусственного интеллекта встанут на защиту военных объектов в России, сообщил источник в военном ведомстве.

Робот-охранник напоминает бронированную башню от боевой машины. Установка получила штатные оптико-электронными системы, а также радиолокаторы, которые позволяют обнаружить цели не только при дневном, но и ночном освещении, сказал «Известиям» источник.

По его словам, установка сделана с применением технологий, которые используются при создании нейросетей. Специальный алгоритм позволяет искусственному интеллекту определить, кто попал в запретную зону — человек или, например, зверь.

При этом электроника может понять, насколько человек опасен для объекта, сравнив его поведение с зашитыми в матрице примерами. Например, она идентифицирует боевое стрелковое оружие в руках противника и отличит его от охотничьего.

Открыть огонь новая установка сможет только по команде военнослужащего. Оператор может самостоятельно руководить роботом-охранником. Для этого у него есть пульт дистанционного контроля и управления.