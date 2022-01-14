Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье

Инспектор ГИБДД поскользнулся во время преследования убегающего водителя-нарушителя и застрелил его, полицейского отстранили от работы, сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

Ночью в Балее экипаж ГИБДД обратил внимание на автомашину Toyota Vista, которая двигалась на большой скорости. Водитель не остановился, прибавил скорость и попытался скрыться.

На выезде из города на скользком участке дороги его машина забуксовала. Водитель выскочил из салона и попытался скрыться. Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. После этого он случайно выстрелил в мужчину. Врачи не смогли спасти раненного.

Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель за кражу, угрозы убийством и причинение вреда здоровью. По предварительным данным, «полицейский поскользнулся и по неосторожности произвел не прицельный выстрел».

Приказом врио начальника УМВД сотрудник отстранен от несения службы. Комиссия из представителей регионального УМВД проведет проверку.