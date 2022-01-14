Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье

Инспектор ГИБДД поскользнулся во время преследования
убегающего водителя-нарушителя и застрелил его, полицейского отстранили от работы,
сообщает УМВД по Забайкальскому краю.
Ночью в Балее экипаж ГИБДД обратил внимание на автомашину Toyota
Vista, которая двигалась на большой скорости. Водитель не остановился, прибавил
скорость и попытался скрыться.
На выезде из города на скользком участке дороги его машина
забуксовала. Водитель выскочил из салона и попытался скрыться. Побежав за
правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных
выстрелов в воздух из табельного пистолета. После этого он случайно выстрелил в
мужчину. Врачи не смогли спасти раненного.
Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель за
кражу, угрозы убийством и причинение вреда здоровью. По предварительным данным,
«полицейский поскользнулся и по неосторожности произвел не прицельный выстрел».
Приказом врио начальника УМВД сотрудник отстранен от несения
службы. Комиссия из представителей регионального УМВД проведет проверку.