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Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Терпению Россию пришел конец, и Москва потребовала гарантий безопасности от Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. При этом он считает контрпродуктивным гадать, каким будет ответ США и НАТО на предложения по гарантиям.

«Мы хотим видеть позицию на бумаге. Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах, хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, если не подходит, почему. Если нужно дополнить чем-то, сформулируйте поправки. Если есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге», — сказал Лавров.

Он добавил, что о необходимости диалога по всем вопросам стратегической стабильности договорились президента России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве в июне прошлого года.

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