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Власти отложили законопроект о QR‑кодах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении отложили, объявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был внесен правительством в Госдуму 12 ноября 2021 года. Предполагалось, что он потребуется в ресторанах, театрах и магазинах за исключением продуктовой розницы.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова.

Вице-премьер объяснила это тем, что изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее время возникли «новые вызовы».

Ко второму чтению правительство внесет в законопроект поправки, согласно которым:

  • с 1 февраля граждане смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест;
  • Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификатов для граждан, получивших медотвод от прививки;
  • военные или приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Законы #Новости COVID19
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