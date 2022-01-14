Власти отложили законопроект о QR‑кодах

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении отложили, объявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был внесен правительством в Госдуму 12 ноября 2021 года. Предполагалось, что он потребуется в ресторанах, театрах и магазинах за исключением продуктовой розницы.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова.

Вице-премьер объяснила это тем, что изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее время возникли «новые вызовы».

Ко второму чтению правительство внесет в законопроект поправки, согласно которым: