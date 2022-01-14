Голливудские хиты покажут в выходные на ТВ‑3

Голливудские хиты о любви и потустороннем с Брэдом Питтом, Джонни Деппом и Беном Уишоу покажут на ТВ-3 с пятницы по воскресенье, сообщила пресс-служба телеканала.

В пятницу в 21.30 покажут фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк». По сюжету Смерть в образе молодого мужчины Джо Блэка приходит на землю, чтобы забрать влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша (Энтони Хопкинс).

В субботу в 22.15 покажут триллер «Парфюмер: История одного убийцы» с участием Бена Уишоу, Дастина Хоффмана и Алана Рикмана. Фильм снят по одноименному роману Патрика Зюскинда о маньяке-парфюмере.

Завершит показ мистический триллер «Девятые врата» в воскресенье в 21.00. По сюжету молодому герою Джонни Деппа предстоит разгадать тайну девяти рисунков, созданных рукой Люцифера. Они спрятаны в трех печатных изданиях под названием «Девять врат в царство призраков», находящихся в библиотеках частных коллекционеров.