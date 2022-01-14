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Морозы придут в Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозная, со слабым ветром погода ожидается в Забайкальском крае в выходные, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В выходные дни на территории края ожидается морозная, со слабым ветром, без существенных осадков погода. Утром будет туман.

В большинстве районов температура ночью составит 32-37 градусов мороза, днем 17-22 градусов мороза, местами по центральным, южным и юго-восточным районам ночью 25- 30 градусов мороза, днем 12-17 градусов мороза.

По северным районам морозы ночью усилятся до 40-45 градусов мороза, дневные температуры не превысят 25-30 градусов мороза.

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Забайкалье #Гео
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