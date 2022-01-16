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Оттепель в Новосибирске сменится волной холода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Теплые выходные в Новосибирске сменятся новой волной холода. На Крещение будет «нежарко», сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«На следующей рабочей неделе будет достаточно неоднородный и неустойчивый характер погоды», — рассказала собеседница.

В воскресенье и понедельник ожидаются снегопады, метели, в дневные часы возможен мокрый снег. Во вторник возможны слабоположительные температуры — днем до плюс 1 градуса.

«Вместе с тем через территорию Новосибирской области будет проходить холодный атмосферный фронт. В тылу за холодным фронтом будет распространяться более прохладный воздух», — добавила синоптик.

По ее словам, во вторник, 18 января, ночные температуры опустятся до 8-18, местами — до 18 градусов мороза. И следующей ночью, в Крещение, по словам Лапчик, также «будет нежарко».

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Жизнь #Гео
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