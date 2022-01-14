Резкое потепление придет в Новосибирск

Потепление придет в Новосибирск в субботу, днем температура будет достигать минус 1 градуса, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«В связи с продвижением облачности мы ожидаем ослабления морозов. Ветер сменит направление на южное», — сказала синоптик.

В ночь на субботу будет 21-26, днем — уже 1-6 градусов ниже нуля. Скорость ветра увеличится до 7-12 метров в секунду.

Воскресенье будет еще теплее: 4-9 градусов холода ночью, местами при прояснениях — до минус 14 градусов. Днем — также 1-6 градусов ниже нуля, ожидаются снегопады.

По словам синоптика, в начале следующей недели характер погоды также будет неустойчивым, вероятны метели, снегопады.