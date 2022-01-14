Жителям Кузбасса дадут скидки при посещении Шерегеша

Кемеровская область подготовила программу лояльности для жителей региона при посещении горнолыжного курорта Шерегеш. Местные получат скидки от 5% до 20% на различные услуги, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Первый этап программы стартует с 18 января. Жители региона смогут получить скидку на разовый подъем на одном подъемнике в секторе Е при оплате через турникет. В конце января в программу лояльности включат еще один подъемник (подбрасывающую канатную дорогу). Следующим этапом будет скидка на дневные ски-пассы.

В перспективе предусмотрено расширение числа предпринимателей, участвующих в программе лояльности, а следовательно — расширение спектра услуг (подъемники во всех секторах Шерегеша, прокаты, гостиницы, кафе). Программа лояльности в дальнейшем будет учитывать сезонные колебания (в периоды «низкого сезона» и будние дни будут предоставляться увеличенные скидки).

Программа лояльности доступна только для жителей Кузбасса старше 18 лет, имеющих регистрацию на его территории и банковскую карту. Для скидки нужно зарегистрироваться в программе.

Для этого необходимо посетить специализированные пункты, где операторы внесут данные в электронную систему. Сделать это нужно один раз, затем мгновенная скидка (с карты будет сразу списываться уменьшенная стоимость услуги) в Шерегеше будет предоставляться автоматически.

Сейчас в Кузбассе открыто 19 пунктов регистрации — в Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше. Адреса и время работы пунктов, а также порядок регистрации и перечень необходимых документов можно уточнить с 18 января по многоканальному телефону 8-800-600-96-56 (с 9.00 до 18.00), а также на сайте Агентства по туризму Кузбасса.