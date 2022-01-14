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СМИ узнали о минимальных шансах Украины попасть в НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States / CC BY 2.0

Украина в обозримом будущем не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, считаю обозреватели газеты The New York Times.

Далеко не все члены альянса уверены в целесообразности приема Украины в организацию, приводит ТАСС выдержки из статьи. Вступлению Украины в НАТО мешают несколько причин, одна из которых — неуверенность европейских членов НАТО относительно вступления страны в альянс, что в условиях необходимости консенсуса по принятию нового члена делает вступление Украины малореальным.

Помимо этого, авторы статьи указывают на то, что, несмотря на многочисленные заявления американской администрации по включению Украины в НАТО, ее глава Джо Байден был всегда осторожен в подобных высказываниях, и с конца 2000-х он стал менее рьяным в своей позиции относительно расширения альянса на Восток.

Также США и других членов не устраивает прогресс Киева в борьбе с коррупцией. По данным организации Transparency International страна занимает 117 место из 180 по данному показателю.

В заключение, эксперты отмечают, что у России есть значительные экономические рычаги в отношении Европы, в частности, газовые поставки, так что многие из европейских стран предпочтут не портить отношения с Москвой.

«Учитывая все это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО: одобрение от всех 30 членов», — резюмируют авторы статьи.

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Политика #Мир #Военная политика
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