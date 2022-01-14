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Вице-спикер Госдумы пошутил о возвращении границ Российской империи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Россия должна восстановить границы Российской империи, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Позже он оправдался, что слова были сказаны не всерьез.

«Россия должна восстановить границы Российской империи. После присоединения стран, которые входили в состав империи, Финляндия и страны Прибалтики сами приползут и поймут ничтожность своего положения», — цитирует НСН Толстого.

Зампред Госдумы предположил, что это произойдет в ближайшие десять лет. Но он не уточнил, как именно удастся воссоздать границы былого государства.

Позже он прокомментировал «Газете.ру», что так пошутил в разговоре с журналистами. На самом деле он не считает, что Финляндия и страны Прибалтики поймут «ничтожность своего положения» после восстановления границ Российской империи.

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