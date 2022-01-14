Пропавшую в Томске трехлетнюю девочку нашли в аэропорту Новосибирска

Отец, который пытался увезти трехлетнюю дочь от матери из Томска в Крым, нашелся в новосибирском аэропорту Толмачево вместе с ребенком, сообщила в пятницу пресс-служба УФССП по Томской области.

В минувшее воскресенье в Томске пропала трехлетняя девочка. Мать ребенка заявила, что к исчезновению ребенка может быть причастен отец (родители в разводе). Мужчина заявлял о своих намерениях увезти малышку в Крым.

Ребенка объявили в розыск. В четверг силовики узнали, что отец повез девочку в аэропорт, чтобы улететь в Симферополь.

«Гражданина обнаружили в аэропорту, где он с дочерью был зарегистрирован на рейс "Новосибирск — Симферополь", в стерильной зоне после прохождения паспортного контроля. Должник поначалу не хотел передавать ребенка матери, но судебные приставы убедили его в необходимости исполнения судебного решения», — говорится в сообщении.

В пятницу девочка с мамой возвращаются из Новосибирска домой.