Движение на мосту через Енисей закрыли из‑за нескольких ДТП

Движение на мосту через Енисей в Красноярске закрыли из-за нескольких ДТП утром в пятницу, сообщает УГИБДД по региону.

Несколько ДТП произошло одновременно на мосту через Енисей, который местные называют путинским. Сотрудники ДПС выехали на место аварий, пока не ясно пострадали ли в них люди.

Судя по фотографиям и видео, произошли столкновения легковых автомобилей и грузовика.

Движение по мосту закрыли с 11.20 по местному времени (07.20 мск). Объехать затор можно через региональную дорогу «Обход Красноярска», а также через другие дороги города.