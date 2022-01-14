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Движение на мосту через Енисей закрыли из‑за нескольких ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Движение на мосту через Енисей в Красноярске закрыли из-за нескольких ДТП утром в пятницу, сообщает УГИБДД по региону.

Несколько ДТП произошло одновременно на мосту через Енисей, который местные называют путинским. Сотрудники ДПС выехали на место аварий, пока не ясно пострадали ли в них люди.

Судя по фотографиям и видео, произошли столкновения легковых автомобилей и грузовика.

Движение по мосту закрыли с 11.20 по местному времени (07.20 мск). Объехать затор можно через региональную дорогу «Обход Красноярска», а также через другие дороги города.

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Красноярск #Происшествия
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