Актер Петр Красилов перестал сниматься из-за набранного веса

Звезда сериала «Не родись красивой» Петр Красилов перестал сниматься в кино и играет в театре. Он объяснил свою низкую востребованность у режиссеров.

«Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком», — прокомментировал Красилов отсутствие ролей в кино в программе «Мой герой» на ТВЦ.

Актер признался, что его не пугает переход из одного амплуа в другое. Как актера его это даже больше интересует. Он уверен, что кино ушло из его жизни из-за стереотипов: его хотят видеть таким, как в «Бедной Насте» или «Не родись красивой».

Красилову 44 года, он служит в Российском академическом Молодежном театре. Актер прославился благодаря сериалу «Бедная Настя», где сыграл одну из ключевых ролей. Еще больший успех принес проект «Не родись красивой», в котором он сыграл беззаботного друга главного героя.

За свою карьеру актер снялся в двух десятках фильмов и сериалов. Его последней работой в кино был сериал «Людмила Гурченко», вышедший на экраны в 2015 году.