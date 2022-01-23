Сериал «Хрустальный» будут показывать на Первом по выходным

Сериал «Хрустальный» об «охотнике на маньяков» в Москве будет выходить на Первом канале по воскресеньям, проект основан на реальных событиях.
Главный герой «Хрустального» — Сергей Смирнов, сотрудник Следственного комитета РФ, один из лучших охотников на серийных убийц в отделе.
Смирнов покинул родной город Хрустальный 20 лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства, но по долгу службы вынужден вновь сюда вернуться. Профессиональные обстоятельства снова сталкивают его с болезненным травматическим опытом: в Хрустальном появился серийный маньяк, его жертвами становятся в основном дети.
Губернатор края, опасаясь общественного резонанса, добивается назначения Смирнова, чтобы тот расследовал это дело.
«Хрустальный» — первый в своем роде честный разговор о важности осмысления и принятия травм. На Первом канале сериал будет выходить по воскресеньям в 22.00 по две 50-минутные серии.
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