НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Хрустальный» будут показывать на Первом по выходным

Источник:
Sibnet.ru
303 0
Фото: © кадр из сериала «Хрустальный»

Сериал «Хрустальный» об «охотнике на маньяков» в Москве будет выходить на Первом канале по воскресеньям, проект основан на реальных событиях.

Главный герой «Хрустального» — Сергей Смирнов, сотрудник Следственного комитета РФ, один из лучших охотников на серийных убийц в отделе.

Смирнов покинул родной город Хрустальный 20 лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства, но по долгу службы вынужден вновь сюда вернуться. Профессиональные обстоятельства снова сталкивают его с болезненным травматическим опытом: в Хрустальном появился серийный маньяк, его жертвами становятся в основном дети.

Губернатор края, опасаясь общественного резонанса, добивается назначения Смирнова, чтобы тот расследовал это дело.

«Хрустальный» — первый в своем роде честный разговор о важности осмысления и принятия травм. На Первом канале сериал будет выходить по воскресеньям в 22.00 по две 50-минутные серии.

Еще по теме
Стендап-сериал «Стас» со Старовойтовым покажут на ТНТ
Участники «Танцев со звездами» рассказали о лужах пота на тренировках
Новый телеканал с сериалами появился в сервисе Wink
Продюсер шоу «Холостяк» опроверг подозрения зрителей о главном герое
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Коронавирус помог одиноким краснокнижным соколам завести пары
Пожарные в Иркутской области погибли при тушении дома
Стая собак в Забайкальском крае загрызла первоклассницу
Сибирякам пообещали «неприличную жару»
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую
Байден пообещал России катастрофу
Обсуждение (0)
Картина дня
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
МИД России обвинил Запад в токсичности
Танки расстреляли на учениях колонну бронемашин
Сибирякам пообещали «неприличную жару»
Топ комментариев

Tyryk Makto

Всем жителям предъявить ультиматум, в течении суток найти и привязать своих собак и всё. Через сутки...

shatlnk

был не плохим актёром, а стал марионеткой.

turan601

сибнет если вы хотели получить зашквар года за новость то вам это удалось, хотя год только начался вряд...

Uynachalnica

Надо их отловить, сделать прививки, стерилизовать и выпустить на волю! Пострелять то никак нельзя, срок...
Sibnet.Ru