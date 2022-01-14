Глава центра Гамалеи заразился «омикроном»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса, однако не заболел COVID-19, так как был привит «Спутником V».

«Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки (за границу), я бы и не узнал, что был им инфицирован», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он уточнил, что был инфицирован омикрон-штаммом, но не болел, симптомов не было. Он связал это с тем, что был вакцинирован «Спутником V».

Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке в ноябре 2021 года. ВОЗ объявила его «вызывающим опасения» из-за высокой скорости заражения. Первые случаи «омикрона» в России выявили в начале декабря прошлого года.

По прогнозам Роспотрбнадзора, всплеск заболеваемости из-за омикрон-штамма может произойти в конце января — начале февраля.

Чем опасен «омикрон»