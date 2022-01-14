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Глава Алтая предложил ввести новые добровольные сборы для туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин предложил ввести карбоновые офсеты для туристов, посещающих углеродно-нейтральные регионы, для компенсации их карбонового следа, сообщило правительство региона.

Карбоновый офсет представляет собой ценную бумагу, обладатель которой добровольно принимает участие в финансировании экологического проекта и тем самым содействует уменьшению количества углекислого газа в атмосфере.

«На отрасль мировой туриндустрии приходится уже 8% парниковых газов, это много. Турбизнес оставляет большой карбоновый след. Предполагаю, что карбоновые туристические офсеты – это наше будущее, и мы к этому придем. Условно говоря, тому, кто поехал в Республику Алтай или другой регион, будет предлагаться карбоновый офсет. Он, конечно же, будет добровольным, и турист его купит осознанно», – сказал Хорохордин в рамках секции, посвященной туриндустрии и устойчивому развитию, на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что регион как раз нуждается в осознанных туристах, не вредящих природе.

«Если это произойдет, а я думаю, что произойдет, то очень важно, чтобы деньги, которые будут поступать, были направлены на реализацию принципов устойчивого развития туризма», – добавил он.

Модератор секции, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев порекомендовал Хорохордину проработать эту инициативу на уровне региона и направить в комитет для обсуждения, уточняет агентство ТАСС.

Республика Алтай – горный приграничный регион с населением около 220 тысяч человек. Туризм – одна из основных отраслей экономики республики. Ежегодно регион посещают более 2 миллионов путешественников. При этом по балансу выбросов и поглощения регион является не просто углеродно-нейтральным, а углеродно-отрицательным и первым в стране, где создан кластер возобновляемой энергетики.

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Республика Алтай #Туризм #Местная власть
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