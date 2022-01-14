Свалку опасных батарей обнаружили в иркутском заказнике

Свалка литий-ионных батарей обнаружена на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Ленинском районе Иркутска, сообщила администрация города.

Информация о том, что в заказнике «Птичья гавань» выгрузили коробки с батареями, поступила в администрацию от местных жителей.

«Данный тип батарей представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку они содержат в себе кислоту. Кроме того, литий-ионные батареи могут стать источником загрязнения почвы», — говорится в сообщении.

На место выехали представители компании — производителя батарей, чтобы провести анализ — превышений ПДК не выявили. На особо охраняемой природной территории введен режим повышенной готовности. Решается вопрос ликвидации опасных отходов.

Администрация Иркутска обратилась в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто может быть причастен к организации незаконной свалки.

Заказник «Птичья гавань» включает в себя водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области.