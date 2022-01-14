Wink составил рейтинг самых «новогодних» фильмов Сибири

Пользователи видеосервиса Wink из городов Сибири чаще всего в новогодние праздники смотрели анимационные фильмы.

В топ-10 по количеству покупок вошли ленты «Босс-молокосос 2», «Семейка Аддамс: Горящий тур», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Не время умирать», «Дюна», «Гринч» и первый сезон драматического сериала «Острые козырьки».

Также лидерами просмотра стали две части семейной комедии «Один дома» и сиквел супергеройской картины «Веном 2».

До конца января пользователи «Винка» при просмотре любых трех фильмов получат сертификат на бесплатный просмотр фильмаили сериала.