Маск ответил на жалобы российских владельцев Tesla

Американская Tesla делает все возможное для поддержки владельцев своих электромобилей по всему миру, заявил владелец компании Илон Маск в ответ на жалобы российских автомобилистов.

Российские владельцы Tesla в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Go Electro, пожаловались на отсутствие скоростных заправочных станций и официальной техподдержки, запчасти приходится ждать по полгода.

«Tesla старается как можно быстрее обеспечить поддержку владельцев [электромобилей] Tesla по всему миру. Устойчивая энергетика влияет на каждого человека на земле, поскольку все мы живем в одной атмосфере», — написал предприниматель в Twitter.

В мае 2021 года Маск заявлял, что Tesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей. Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.