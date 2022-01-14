НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

HBO и CNN выпустят документальный фильм «Навальный»

Источник:
Sibnet.ru
430 0
Фото: © navalny, instagram.com/navalny

Создатели документального фильма «Навальный» покажут российского оппозиционера в лучшем света, дата премьеры проекта пока не сообщается, но постер и описание уже появились в Сети.

Фильм снял канадский режиссер-документалист Дэниэл Рохер. Слоганом документалки стала фраза: «Яд всегда оставляет след».

В описании нового фильма говорится, что в «Навальном» Рохер показывает «смелого и противоречивого претендента на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине».

Дата релиза документального проекта пока неизвестна. Его покажут на американском канале CNN и стриминговом сервисе HBO Max.

Герой фильма Алексей Навальный, который отбывает срок, прокомментировал будущую премьеру. «Да уж. Этот день я собирался провести красивым и нарядным — в смокинге и с бокалом шампанского на премьере, но проведу, как обычно, в сапогах, тюремной робе и с кружкой чая», — написал Навальный в Instagram.

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный осужден по делу «Ив Роше». Его приговорили к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии на 2 года 8 месяцев. Также в отношении Навального возбуждены еще несколько уголовных дел.

Еще по теме
Премьеру «Морбиуса» в России перенесли на два месяца
Новым Зорро сделают женщину
«Бэтмену» c Паттинсоном присвоили рейтинг PG‑13
Сериал «Великая» продлили на третий сезон
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшую в Томске трехлетнюю девочку нашли в аэропорту Новосибирска
Движение на мосту через Енисей закрыли из‑за нескольких ДТП
Экскурсионный самолет упал в Белокурихе
Глава Алтая предложил ввести новые добровольные сборы для туристов
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Игра Half-Life получила трассировку лучей
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Обсуждение (0)
Картина дня
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Глава центра Гамалеи заразился «омикроном»
МИД осудил русофобские высказывания министра из Казахстана
Сенат США зарубил проект санкций против «Северного потока — 2»
Самое обсуждаемое
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Sibnet.Ru