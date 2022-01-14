HBO и CNN выпустят документальный фильм «Навальный»

Создатели документального фильма «Навальный» покажут российского оппозиционера в лучшем света, дата премьеры проекта пока не сообщается, но постер и описание уже появились в Сети.

Фильм снял канадский режиссер-документалист Дэниэл Рохер. Слоганом документалки стала фраза: «Яд всегда оставляет след».

В описании нового фильма говорится, что в «Навальном» Рохер показывает «смелого и противоречивого претендента на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине».

Дата релиза документального проекта пока неизвестна. Его покажут на американском канале CNN и стриминговом сервисе HBO Max.

Герой фильма Алексей Навальный, который отбывает срок, прокомментировал будущую премьеру. «Да уж. Этот день я собирался провести красивым и нарядным — в смокинге и с бокалом шампанского на премьере, но проведу, как обычно, в сапогах, тюремной робе и с кружкой чая», — написал Навальный в Instagram.

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный осужден по делу «Ив Роше». Его приговорили к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии на 2 года 8 месяцев. Также в отношении Навального возбуждены еще несколько уголовных дел.