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Новосибирских старшеклассников протестируют на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Одиннадцатиклассников протестируют бесплатно и добровольно на коронавирус, сообщает правительство Новосибирской области.

Бесплатное добровольное экспресс-тестирование пройдет 14 и 21 января. При сомнительном или положительном результате экспресс-теста ребенку будет также бесплатно проведено более полное исследование.

Если по результатам лабораторного исследования положительный результат не подтвердится, ребенок и весь класс продолжат учиться в обычном порядке. В случае подтверждения положительного результата даже у одного из учеников на карантин предполагается отправлять весь класс.

Тестируют именно 11-классников из-за того, что они более мобильны и больше общаются. Кроме того, им, как выпускникам, важно вовремя выявить заболевание, чтобы меньше отправляться на дистант.

Первый этап исследования 11-классников на коронавирус после выхода с зимних каникул в тестовом режиме прошел в десяти школах Новосибирска 10 января 2022 года, тестирование прошли 237 учеников региона, выявлен один положительный результат.


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