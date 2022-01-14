Принца Эндрю лишили званий из‑за обвинений в изнасиловании

Принц Эндрю, герцог Йоркский — второй сын королевы Великобритании Елизаветы II — лишился воинских званий и права королевского покровительства, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Американка Вирджиния Джуфре обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется.

«С одобрения и согласия королевы воинские звания и права королевского патронажа герцога Йоркского возвращены королеве», — говорится в сообщении. В свете скандала по отношению к принцу Эндрю также перестанут использовать обращение «Его Высочество».

Принц Эндрю ранее сам попросил освободить его от выполнения публичных обязанностей из-за скандала с обвинявшимся в организации проституции среди несовершеннолетних девочек миллиардером Джеффри Эпштейном (он покончил с собой в тюремной камере).

Сам герцог Йоркский категорически отрицает утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По словам принца, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании подруги Эпштейна британки Гилейн Максвелл, — подделка.