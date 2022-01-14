МИД осудил русофобские высказывания министра из Казахстана

Россия считает неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков привел ряд высказываний Умарова. В частности, он называл День Победы «непонятным» днем, в который все «напиваются водкой». Он также посчитал проживающих в Казахстане русских «навязанной диаспорой» и «колонизаторами» и предлагал им быть благодарными за то, что их «никто не гонит» из страны.

«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы», — сказала Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. По ее словам, руководство республики «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.

Сам Умаров в связи с соответствующими публикациями СМИ заявил, что не является тем, кем его «пытаются представить», и на предыдущих должностях «старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерам».