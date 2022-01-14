Сенат Конгресса США отклонил законопроект, разработанный сенатором Тедом Крузом, о новых санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2».
Инициатива сенатора не смогла набрать необходимых 60 голосов для утверждения, приводит ТАСС результаты голосования.
Законопроект Круза обязывал Белый дом ввести санкции в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников.
Американские СМИ сообщали, что Сенат, вероятнее всего, не утвердит эту инициативу. Замгоссекретаря Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин встречались с сенаторами, чтобы убедить их не поддерживать санкции.
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