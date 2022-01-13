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Размеры боевых коней средневековых рыцарей удивили ученых

Источник:
Guardian
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Фото: © Sibnet.ru

Боевые кони средневековых рыцарей в Средневековье были размером с современных пони, выяснили британские ученые.

В ходе исследования ученые изучили останки около двух тысяч лошадей, датируемые IV-XVII веками и записи летописей. Оказалось, что рост лошадей в тот период не превышал 145 сантиметров, тогда как современные пони имеют рост до 147 сантиметров, пишет Guardian.

Такие результаты удивили специалистов, так как в популярной культуре боевые кони часто изображаются огромными — размером в холке 165-185 сантиметров. Но подавляющее большинство средневековых лошадей в высоту были меньше 144 сантиметров.

Одной из самых крупных оказалась лошадь нормандского периода, останки которой были обнаружены около замка Троубридж, но ее рост в холке равен всего 152 сантиметров, что соответствует небольшой современной верховой лошади.

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