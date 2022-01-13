Чубайс похвалил Путина за поддержку углеродной нейтральности

Президент Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием, выбрав курс на достижение страной углеродной нейтральности, заявил на Гайдаровском форуме спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Он напомнил, что сейчас мир совершает энергетический переход — от старых источников энергии в виде угля, нефти и газа, которые привели к повышенной концентрации СО2 в атмосфере, к чистым — ветру, солнцу, мирному атому и гидроэнергетики.

Чубайс подчеркнул, что для России в такой ситуации были возможны две стратегии: игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы. В стране были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии, однако глава государства решил иначе.

«Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», — сказал Чубайс.

В ходе саммита G20 в конце октября Путин объявил, что Россия взяла обязательства перейти к углеродной нейтральности к 2060 году. При благоприятных обстоятельствах переход может завершиться раньше этого срока.