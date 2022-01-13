Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

Режим «черного неба» действует в Новосибирске с 15 часов 13 января по 10 часов 15 января, говорится в сообщении Западно-Сибирского управления Гидрометцентра.

«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — отмечается в сообщении.

Индекс состояния атмосферного воздуха в Новосибирске по данным сервиса отслеживания качества воздуха City Air в настоящее время соответствует семи баллам из десяти возможных. Специалисты сервиса не рекомендуют горожанам выходить на улицу.

Согласно данным сервиса IQAir, вечером 13 января в Новосибирске концентрация вредных веществ в атмосфере в 2,6 раз превышает рекомендуемые ВОЗ среднегодовые значения качества воздуха.