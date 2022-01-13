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Кудрин оценил уровень жизни в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР, заявил глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

По его словам, в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — подчеркнул Кудрин.

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