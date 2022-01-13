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Погодные качели пообещали Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода в Новосибирске в ближайшие дни будет переменчивой — морозы сменятся нулевой температурой, сообщил в четверг пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в пятницу в Новосибирске похолодает: ночью до 26, в пригороде — до 31 градуса, днем — до 20 градусов мороза.

«Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В субботу мороз ослабнет — ночью будет 20-22 градусов с повышением к утру до 15-17, днем — 4-6 градусов ниже нуля. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

В ночь на воскресенье ожидается минус 5-7, днем — от нуля до минус 2 градусов. Ожидаются умеренный снег, метель, на дорогах гололедица.

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