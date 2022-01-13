НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Российские владельцы Tesla пожаловались Маску на сложности

Источник:
Sibnet.ru
308 5

Российские владельцы электромобилей Tesla попросили главу американской компании Илона Маска открыть официальное представительство марки в стране, так как они сталкиваются в целым рядом проблем.

«Мы пользуемся нашими автомобилями при отсутствии скоростных зарядочных станций. У нас нет сервисов и официальной технической поддержки. Необходимые запчасти приходится заказывать из-за рубежа и это превращается в приключение на долгие полгода», — заявили владельцы Tesla в России в видео, размещенном на YouTube.

Они подчеркнули, что очень любят свои электрокары и никогда не променяют их на машины с ДВС. В конце ролика автовладельцы устроили небольшой световое шоу на своих электрокарах.

Tesla официально не представлена в России, с 2013 года поставками электромобилей занимается Moscow Tesla Club, которая также обслуживает машины.

Маск весной 2021 года заявил о вероятности скорого выхода компании Tesla на российский рынок.

Еще по теме
АвтоВАЗ показал деталь обновленной Lada Vesta
Водители «поблагодарили» Lada за рост цен и качество сборки
Продвинутая мультимедиа вернется на Lada
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Погодные качели пообещали Новосибирску
Подозреваемый в изнасиловании девочки омич спрятался на дереве
Школьницу душили во время конфликта в Новосибирске
Подорожание услуг к МЧМ-2023 пообещали новосибирцам
Самое популярное
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
Шойгу заявил о войне, в которой Россия не должна проиграть
Обсуждение (5)
Картина дня
США придумали новые санкции против России и лично Путина
ЦБ оценил возможное подорожание ОСАГО в два раза
Танк Abrams «сбежал» от эвакуатора. ВИДЕО
Xiaomi анонсировала Redmi Note 11S
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
35
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
31
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
Sibnet.Ru