Российские владельцы Tesla пожаловались Маску на сложности

Российские владельцы электромобилей Tesla попросили главу американской компании Илона Маска открыть официальное представительство марки в стране, так как они сталкиваются в целым рядом проблем.

«Мы пользуемся нашими автомобилями при отсутствии скоростных зарядочных станций. У нас нет сервисов и официальной технической поддержки. Необходимые запчасти приходится заказывать из-за рубежа и это превращается в приключение на долгие полгода», — заявили владельцы Tesla в России в видео, размещенном на YouTube.

Они подчеркнули, что очень любят свои электрокары и никогда не променяют их на машины с ДВС. В конце ролика автовладельцы устроили небольшой световое шоу на своих электрокарах.

Tesla официально не представлена в России, с 2013 года поставками электромобилей занимается Moscow Tesla Club, которая также обслуживает машины.

Маск весной 2021 года заявил о вероятности скорого выхода компании Tesla на российский рынок.