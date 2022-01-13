Подозреваемый в изнасиловании девочки омич спрятался на дереве

Омич задержан по подозрению в изнасиловании дочери своей сожительницы — после преступления судимый восемь раз мужчина залез на дерево, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.

По версии следствия, в ночь на четверг в Омске, когда мать девочки была на работе, сожитель матери изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка рассказала все маме.

«Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии сидевшим на дереве на соседней улице 19 Партсъезда», — говорится в сообщении.

Подозреваемый — 38-летний местный житель, восемь раз судимый за кражи, задержан. Потерпевшая находится в больнице, обстоятельства преступления выясняются.