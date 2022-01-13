Танк Abrams «сбежал» от эвакуатора. ВИДЕО

Необычный инцидент произошел во время маневров на одном из полигонов Fort Hood в штате Техас. Сломавшийся американский боевой танк Abrams «сбежал» от ремонтного эвакуатора M88A2 Hercules, который пытался доставить его на базу.

Из опубликованного видео следует, что Abrams М1А1 вышел из строя, после чего ему на помощь направили эвакуатор. M88A2 Hercules подцепил танк массой более шестидесяти тонн и попытался развернуться, однако боевая машина сорвалась.

В результате Abrams сначала «стукнул» эвакуатор, а затем укатился со склона под удивленные возгласы танкистов, которые наблюдали за процессом буксировки со стороны. К счастью, никто не пострадал.

Сам Abrams М1А1 в итоге получил повреждения, однако они оказались умеренными. Кроме этого, ему потребовалась спасательная операция, так как он застрял в небольшом овраге, поросшем деревьями.