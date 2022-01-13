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Историк объяснил странную традицию дважды отмечать Новый год

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Странная с точки зрения иностранцев российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей, рассказал доктор церковной истории и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

По словам историка, из-за перехода светских властей на григорианский календарь и отказа церкви следовать ему Новый год в современной России стал отмечаться в дни Рождественского поста, пишет РИА Новости.

В результате у части населения возник определенный конфликт. Чтобы разрешить его, люди стали праздновать Старый Новый год в ночь на 14 января, когда у верующих уже нет ограничений, связанных с постом.

Россия перешла на григорианский календарь 14 февраля 1918 года после декрета Совнаркома, подписанного главой государства Владимиром Лениным. До этого в стране действовал юлианский календарь.

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Жизнь #История
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