Школьницу душили во время конфликта в Новосибирске

Следователи проводят проверку конфликта в школе №216 в Новосибирске, где дети толкали и душили девочку, а затем брызнули баллончиком в лицо ее маме, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи проверят информацию о том, что на территории школы ученик, его родственники и друзья толкали и душили школьницу.

Это произошло якобы из-за того, что одноклассники решили игнорировать парня, который сообщал о них информацию учителям. Чтобы отомстить обидчикам он с родными караулил детей у школы. Жертвой стала его одноклассница, которая утверждает, что никак не связана с конфликтом.

Пострадавшая позвонила своей матери. Когда мать приехала, одноклассник девочки брызнул в лицо ее мамы из перцового баллончика. Следователи проводят доследственную проверку.