Windows 11 получила новый индикатор громкости

Операционная система Windows 11 получила принципиально новый индикатор громкости, который вскоре заменит привычный.

Новинка доступна в тестовой сборке Windows 11 под номером 22533, которая распространяется в рамках программы Windows Insider. В ближайшее время она распространится вместе с плановым обновлением системы.

С 2012 года в операционных системах Windows при регулировании громкости появляется черная полоска на экране. Теперь она исчезнет, новый индикатор будет соответствовать общему дизайну Windows 11.

Всплывающие окна с индикацией будут появляться, когда пользователь станет нажимать клавиши регулировки на своем устройстве, они учитывают светлый или темный режим, чтобы обеспечить более согласованную работу с Windows.

Фото: © Microsoft

Отмечается, что более современный дизайн одновременно разработан для индикаторов громкости, яркости, конфиденциальности камеры, включения и выключения камеры, а также режима полета.