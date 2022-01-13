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Windows 11 получила новый индикатор громкости

Источник:
The Verge
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Фото: okubax / Attribution License

Операционная система Windows 11 получила принципиально новый индикатор громкости, который вскоре заменит привычный.

Новинка доступна в тестовой сборке Windows 11 под номером 22533, которая распространяется в рамках программы Windows Insider. В ближайшее время она распространится вместе с плановым обновлением системы.

С 2012 года в операционных системах Windows при регулировании громкости появляется черная полоска на экране. Теперь она исчезнет, новый индикатор будет соответствовать общему дизайну Windows 11.

Всплывающие окна с индикацией будут появляться, когда пользователь станет нажимать клавиши регулировки на своем устройстве, они учитывают светлый или темный режим, чтобы обеспечить более согласованную работу с Windows.

Фото: © Microsoft

Отмечается, что более современный дизайн одновременно разработан для индикаторов громкости, яркости, конфиденциальности камеры, включения и выключения камеры, а также режима полета.

Тема: Человек и компьютер
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