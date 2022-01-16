Российская армия прикрыла юг страны комплексами «Тор‑М2»

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» поступили на вооружение вновь сформированной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Они помогут прикрыть объекты гражданской инфраструктуры на юге России, считает военный эксперт Алексей Ленков.

Сейчас 20-я дивизия дислоцируется в Волгоградской области. Она входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая при необходимости будет действовать против южного фланга НАТО.

«"Тор-М2" — это универсальный ЗРК ближнего действия, который может работать по широкому спектру целей — от самолетов и штурмовых вертолетов до беспилотников, крылатых ракет», — сказал Ленков «Известиям».

По его словам, размещение комплексов ПВО — превентивная мера. «"Торы" — это тактические системы, которые помогут прикрыть нам войска и стратегически важные объекты гражданской инфраструктуры. Их появление на юге нашей страны — сдерживающий фактор и сигнал о том, что мы укрепляем свою обороноспособность и готовы к отражению любой агрессии», — сказал эксперт.