НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия прикрыла юг страны комплексами «Тор‑М2»

Источник:
«Известия»
346 4
Фото: Константин Морозов (Konstantin Morozov) / CC BY 4.0

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» поступили на вооружение вновь сформированной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Они помогут прикрыть объекты гражданской инфраструктуры на юге России, считает военный эксперт Алексей Ленков.

Сейчас 20-я дивизия дислоцируется в Волгоградской области. Она входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая при необходимости будет действовать против южного фланга НАТО.

«"Тор-М2" — это универсальный ЗРК ближнего действия, который может работать по широкому спектру целей — от самолетов и штурмовых вертолетов до беспилотников, крылатых ракет», — сказал Ленков «Известиям».

По его словам, размещение комплексов ПВО — превентивная мера. «"Торы" — это тактические системы, которые помогут прикрыть нам войска и стратегически важные объекты гражданской инфраструктуры. Их появление на юге нашей страны — сдерживающий фактор и сигнал о том, что мы укрепляем свою обороноспособность и готовы к отражению любой агрессии», — сказал эксперт.

Еще по теме
Умным роботам‑пулеметам доверят охрану военных объектов
Россия потребовала от НАТО однозначный ответ
Ракету «Циркон» рекомендовали принять на вооружение ВМФ
Умный пистолет научили определять личность хозяина
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Цистерна с бензином вспыхнула в Октябрьском районе Новосибирска
Оттепель в Новосибирске сменится волной холода
Мужчины погибли в пожаре в Бердске
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили выход игры
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
30
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
25
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Sibnet.Ru