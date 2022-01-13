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Подорожание услуг к МЧМ-2023 пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Услуги гостиниц и общепита неизбежно подорожают в Новосибирске из-за проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщил председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) по внутреннему туризму Виктор Данн.

«Это очевидно, что цены вырастут, и вырастут очень существенно», — сказал Данн журналистам на пресс-конференции в четверг.

Проведение крупных спортивных мероприятий для Новосибирска — шанс привлечь туристов и на перспективу, как это было, например, после Универсиад в Красноярске и Казани, добавил член правления НАТО Виталий Наумов.

Старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года, в первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финал, открытие, закрытие. К чемпионату в Новосибирске строятся новая ледовая арена и станция метро «Спортивная».

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Новосибирск #Туризм
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