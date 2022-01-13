ЦБ оценил возможное подорожание ОСАГО в два раза

Стоимость полиса ОСАГО вырастет на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью и отмене учета износа деталей.

Банк России поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей и отмене учета износа деталей ТС.

За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21%, или в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля. Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2567 рублей, или на 48%, приводят «Известия» расчеты ЦБ.

После принятия двух изменений средняя цена ОСАГО превысит 7 тысяч рублей, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.