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Утечку газа обнаружили в цистерне на станции Инская

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Сотрудники ОАО «РЖД» обнаружили утечку безводного газа из цистерны, специалисты ее устраняют, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В среду в 14.15 (мск) на станции Инская в Новосибирске сотрудники ОАО «РЖД» обнаружили капельную течь безводного газа одной железнодорожной цистерны.

Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправили на специализированный путь. Утечку стараются ликвидировать. На движение других поездов происшествие не повлияло.

«Пострадавших нет. Экологической угрозы и угрозы населению нет. На постоянной основе осуществляются замеры и контроль воздуха и окружающей среды. Для этого развернуты посты разведки, работает химико-радиометрическая лаборатория. Превышения ПДК в воздухе не выявлено», — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

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