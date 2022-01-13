Томские физики создали материал для очистки воды из медицинских масок

Химики Томского политехнического университета (ТПУ) разработали материал, который эффективно очищает воду от нефтепродуктов, в его основе — медицинские отходы: маски и больничные простыни.

Как сообщила пресс-служба ТПУ, волокнистая структура медицинских масок и одноразовых простыней открывает новые возможности их повторного использования для ликвидации нефтяных разливов.

Ученые нанесли на полипропилен металлорганический каркас простым химическим методом и синтезировали новый материал — супергидрофобную олеофильную ткань, которая может впитывать очень большое количество вещества: масел и нефтяных разливов.

Исследования проводились на широком ряде масел, в том числе и на модельных образцах. Ученые смоделировали разлив: смешали дизель, красители, ржавчину и другие твердые загрязнители. Ткань показала себя эффективной в ликвидации загрязнений, а также устойчивой.

«В ходе фундаментального исследования мы получили опытный образец олеофильной ткани размером до 65 квадратных сантиметров. Такой образец является прообразом для потенциального применения материала: на нефтяной разлив расстилается сверху ткань, через минуту убирается механическим способом, забирая с собой все нефтяные загрязнения и оставляя чистую воду», — рассказал доцент вуза Павел Постников.