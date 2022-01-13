НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Томские физики создали материал для очистки воды из медицинских масок

Источник:
Sibnet.ru
229 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Химики Томского политехнического университета (ТПУ) разработали материал, который эффективно очищает воду от нефтепродуктов, в его основе — медицинские отходы: маски и больничные простыни.

Как сообщила пресс-служба ТПУ, волокнистая структура медицинских масок и одноразовых простыней открывает новые возможности их повторного использования для ликвидации нефтяных разливов.

Ученые нанесли на полипропилен металлорганический каркас простым химическим методом и синтезировали новый материал — супергидрофобную олеофильную ткань, которая может впитывать очень большое количество вещества: масел и нефтяных разливов.

Исследования проводились на широком ряде масел, в том числе и на модельных образцах. Ученые смоделировали разлив: смешали дизель, красители, ржавчину и другие твердые загрязнители. Ткань показала себя эффективной в ликвидации загрязнений, а также устойчивой.

«В ходе фундаментального исследования мы получили опытный образец олеофильной ткани размером до 65 квадратных сантиметров. Такой образец является прообразом для потенциального применения материала: на нефтяной разлив расстилается сверху ткань, через минуту убирается механическим способом, забирая с собой все нефтяные загрязнения и оставляя чистую воду», — рассказал доцент вуза Павел Постников.

Еще по теме
Термоядерный реактор «спасло» бытовое чистящее средство
Алтайские неандертальцы имели мелкую моторику современных людей
Российские ученые открыли новый минерал
Сердце свиньи впервые успешно пересадили человеку
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Школьницу душили во время конфликта в Новосибирске
Подорожание услуг к МЧМ-2023 пообещали новосибирцам
Томские физики создали материал для очистки воды из медицинских масок
Определены места крещенских купаний в Новосибирске
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
Президент Туркмении приказал потушить «Врата ада»
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Обсуждение (0)
Картина дня
США придумали новые санкции против России и лично Путина
Россия потребовала от НАТО однозначный ответ
ЦБ оценил возможное подорожание ОСАГО в два раза
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
35
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
31
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
Sibnet.Ru