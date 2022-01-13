Определены места крещенских купаний в Новосибирске

Власти определили места купаний верующих на праздник Крещения в Новосибирске, две из четырех купелей будут работать ночью, сообщает Муниципальное-аварийная служба.

В Новосибирской области по-прежнему действуют антиковидные ограничения, которые накладывают на организаторов купелей дополнительные организационные требования по соблюдению дистанции, наличию масок. Организаторы должны предусмотреть парковки и места для обогрева людей так, чтобы

В Новосибирске будут оборудованы четыре купели. С 00.00 до 24.00 будут работать две из них — в микрорайоне «Затон», на улице Заобская, 97, и в парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»).

Также купели будут установлены в микрорайоне «Европейский берег» в районе Бугринского моста (с 10.00 до 24.00) и на реке Обь под Димитровским мостом, на улице 1-я Чулымская, 12 (с 9.00 до 21.00).