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Звезде «Афони» сделали экстренную операцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Игорь Верещагин / CC BY-SA 4.0

Актер Леонид Куравлев находится в реанимации с диагнозом пневмония. Врачи сделали ему экстренную операцию на желудке, сообщил источник в здравоохранении.

«Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», — рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Куравлев попал в больницу 5 января, у него диагностировали вирусную пневмонию, компьютерная томография выявила 5-10% поражения легких. Народного артиста экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Тест на коронавирус оказался отрицательным.

Леонид Куравлев обрел популярность после главной роли в фильме «Афоня». Также он снимался в фильмах «Мимино», «Место встречи изменить нельзя», «Человек-невидимка», «Золотой теленок». Всего в его фильмографии более 200 работ.

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